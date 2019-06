2019米其林指南公布 加州三星餐廳全在灣區（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

2019米其林指南公布加州共有90間餐廳上榜,其中灣區就有約60家,而榮登米其林三星的7家餐廳,全部都在灣區。

米其林評鑑週二首度發行加州米其林指南,將原本灣區餐廳的評鑑,首度擴大到整個加州,包括洛杉磯、聖地牙哥,以及沙加緬度等城市。

在米其林眼中,灣區仍是全美精緻餐飲(fine dinning)的美食之都,不但有約60家餐廳摘得星星,加州上榜的七家米其林三星餐廳,也全部都在灣區。

這7家餐廳去年就在灣區米其林指南中列為三星,分別是位於舊金山的Atelier Crenn、位於舊金山的Benu、位於Yountville的The French Laundry、位於Los Gatos的Manresa、位於舊金山的Quince、位於St. Helena的The Restaurant at Meadowood,以及位於Healdsburg的SingleThread。

不過,去年灣區指南的三星有8家,今年加州指南的三星只有7家,少了一家,原來舊金山的Saison被摘掉了一顆星,現在成為兩星餐廳。

除了Saison降級為二星,灣區二星餐廳還新增一家,那就是舊金山的Campton Place,從去年的一星升格成為二星,該餐廳主打加州-印度風味,是全美唯一上榜的南亞餐廳,灣區其他的兩星餐廳大致與去年相同。

一星餐廳方面,位於舊金山華埠的Mister Jiu’s餐廳今年繼續維持一星,另外有三個一星的新成員,包括Palo Alto的高檔韓國餐廳Maum、舊金山的Angler,以及Sorrel兩家餐廳。

另外, 維持一星的舊金山Aster餐廳如今已經關閉,成為食客們吃不到的餐廳。

