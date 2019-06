【KTSF】

東灣San Leandro警方上週六在Cherry Festival櫻桃節活動中,拘捕一名涉嫌假扮警察的男子。

有網民在社交媒體Instagram分享的視頻顯示,幾名警員在櫻桃節活動現場,逮捕了一名身穿警察制服的男子。

San Leandro警方證實,該名男子是Sergio Taylor,假扮警察,警方從Taylor處搜出一把真手槍、一把電槍還有一件裝甲背心,另外Taylor所穿的制服還印有他的名字。

警方稱,Taylor還涉嫌在灣區另外兩個城市假扮警察。

