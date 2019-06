六四30周年專題：前美聯社記者親歷天安門血腥鎮壓（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在1989年5月中,時任蘇聯領導人戈爾巴喬夫訪問中國,兩個最大共產國家領導人30年來首次會晤,大量被派到北京的外籍記者,意外目睹正在展開的學生運動,一直到六四的血腥鎮壓,透過西方媒體傳到世界各地,本集六四專題報導,本台訪問了當時在天安門廣場採訪的美聯社記者,回顧當時的情況。

1989年4月15日,中共前總書記胡耀邦去世,他永遠不會知道在他死後引發了中共建政以來規模最大的抗議事件,新華社發布消息當天,北大等高校學生出現自發性的悼念胡耀邦活動,甚至為這因主張改革而下台的總書記鳴冤,4月17日在北大校園學生沙龍”三角地”,學生決定走出校園表達訴求。

4月20日凌晨,請願學生在中南海新華門外與武警方生衝突,4月26日,中共黨報人民日報發表社論:”必須旗幟鮮明的反對動亂”,學生隔天舉行大遊行,反對426社論,學生們往天安門廣場出發,成了八九民運最大規模的遊行之一。

5月13日,學生們開始絕食,隔天政府終於同意對話。

19日凌晨,總書記趙紫陽突然來到廣場,含淚對學生說話,隨後趙紫陽在黨內鬥爭中完全失勢,這也是他最後一次公開露面。

5月20日中共宣布戒嚴開始,廣場數十萬學生也開始大規模絕食,全球各地也有民眾舉行民主示威的遊行,聲援天安門廣場上的學生。

6月3日晚間一直到4日,北京街頭槍聲響起,解放軍出動坦克及裝甲車,真槍實彈對付天安門廣場上的學生市民,估計有3,000多人遇難,這就是震驚世界的六四屠城事件。

當時在北京報導學生運動的眾多外媒報導中,也包括了目前住在灣區的資深記者潘文。

潘文說:”反正我從4月份一直到6月份,一直跟蹤那些學運,遊行示威也好,都在北京一帶來講,當然那是一個全國的事情。”

潘文當時是美聯社駐北京最年輕的記者:”那個時候你也應該知道,跟現在一樣,中共內幕的事情謠言特別多,真正知道情況的人,他不會跟你聯繫,不知道情況的人,他就會跟你聯繫,所以你一直在依賴不可靠的信息來源,那個時候作為一個記者來講,做一個記者工作來講是非常非常困難的。”

當被問及有否從交談的對象,感覺到中方要鎮壓學生,潘文說:”戒嚴令下來了以後,我總是有一個感覺,肯定有一個不好的結果,不一定會真正的鎮壓,殺人之類的,這是預料不到的。”

潘文回憶6月3日與朋友吃完飯的那個夜晚,北京軍事博物館集結的坦克及裝甲車已經往市區開去。

潘文說:”老百姓開始扔東西,部隊就開始開槍,那個時候我在靠近那個地方,我沒有到那個橋上去,但是開槍的話他們亂開,到處都開,所以在我附近有一些人也被打中了,我就趴到地上去了,那時候我有點擔心有點怕,你就可以聽到那個槍聲,而且你可以聽到子彈的聲音,後來大概過了5、6年,我就開始跑那個戰地記者跑得比較多,我就開始發現,那個時候,那個子彈,離我特別近,但是那個時候我都不知道子彈離我多近,但是後來我真正的懂事,在一個戰地你怎麼生存,我就明白那個時候,其實是我生命方面最危險的時刻,但是那個時候我都不知道。”

潘文當時手中拿著手提電話大哥大,隨時向美聯社發稿,紀錄天安門的情況,兩個星期後被驅逐出境。

潘文說:”他們說我是違反戒嚴令,還有搜集情報,最主要的是,我是美聯社的一個代表,但我是美聯社最年輕的,因為他把兩個人趕走了,一個是我,一個是美國之音的,美國之音就是代表美國政府的,但是現在他們的眼裡面,美聯社也是代表美國,但他是一個私人公司。”

後來潘文以”華盛頓郵報”記者身分回到北京,為了取信中國,還必須自我批判,對於六四的採訪原因是:”然後1996年又回去了,又看到另外一個中國,我當然想繼續看這一個,對我來講,看中國確實是一個電影,我從1980年就開始看這個電影,一直到現在, 一直想往下看,因為非常有趣的,非常有意思的一件事情,不管怎麼樣你還是跟這個國家,跟這個人產生很大的感情,對不對?”

