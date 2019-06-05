六四30周年專題：前美聯社記者親歷天安門血腥鎮壓（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

在1989年5月中，時任蘇聯領導人戈爾巴喬夫訪問中國，兩個最大共產國家領導人30年來首次會晤，大量被派到北京的外籍記者，意外目睹正在展開的學生運動，一直到六四的血腥鎮壓，透過西方媒體傳到世界各地，本集六四專題報導，本台訪問了當時在天安門廣場採訪的美聯社記者，回顧當時的情況。

1989年4月15日，中共前總書記胡耀邦去世，他永遠不會知道在他死後引發了中共建政以來規模最大的抗議事件，新華社發布消息當天，北大等高校學生出現自發性的悼念胡耀邦活動，甚至為這因主張改革而下台的總書記鳴冤，4月17日在北大校園學生沙龍”三角地”，學生決定走出校園表達訴求。

4月20日凌晨，請願學生在中南海新華門外與武警方生衝突，4月26日，中共黨報人民日報發表社論：”必須旗幟鮮明的反對動亂”，學生隔天舉行大遊行，反對426社論，學生們往天安門廣場出發，成了八九民運最大規模的遊行之一。

5月13日，學生們開始絕食，隔天政府終於同意對話。

19日凌晨，總書記趙紫陽突然來到廣場，含淚對學生說話，隨後趙紫陽在黨內鬥爭中完全失勢，這也是他最後一次公開露面。

5月20日中共宣布戒嚴開始，廣場數十萬學生也開始大規模絕食，全球各地也有民眾舉行民主示威的遊行，聲援天安門廣場上的學生。

6月3日晚間一直到4日，北京街頭槍聲響起，解放軍出動坦克及裝甲車，真槍實彈對付天安門廣場上的學生市民，估計有3,000多人遇難，這就是震驚世界的六四屠城事件。

當時在北京報導學生運動的眾多外媒報導中，也包括了目前住在灣區的資深記者潘文。

潘文說：”反正我從4月份一直到6月份，一直跟蹤那些學運，遊行示威也好，都在北京一帶來講，當然那是一個全國的事情。”

潘文當時是美聯社駐北京最年輕的記者：”那個時候你也應該知道，跟現在一樣，中共內幕的事情謠言特別多，真正知道情況的人，他不會跟你聯繫，不知道情況的人，他就會跟你聯繫，所以你一直在依賴不可靠的信息來源，那個時候作為一個記者來講，做一個記者工作來講是非常非常困難的。”

當被問及有否從交談的對象，感覺到中方要鎮壓學生，潘文說：”戒嚴令下來了以後，我總是有一個感覺，肯定有一個不好的結果，不一定會真正的鎮壓，殺人之類的，這是預料不到的。”

潘文回憶6月3日與朋友吃完飯的那個夜晚，北京軍事博物館集結的坦克及裝甲車已經往市區開去。

潘文說：”老百姓開始扔東西，部隊就開始開槍，那個時候我在靠近那個地方，我沒有到那個橋上去，但是開槍的話他們亂開，到處都開，所以在我附近有一些人也被打中了，我就趴到地上去了，那時候我有點擔心有點怕，你就可以聽到那個槍聲，而且你可以聽到子彈的聲音，後來大概過了5、6年，我就開始跑那個戰地記者跑得比較多，我就開始發現，那個時候，那個子彈，離我特別近，但是那個時候我都不知道子彈離我多近，但是後來我真正的懂事，在一個戰地你怎麼生存，我就明白那個時候，其實是我生命方面最危險的時刻，但是那個時候我都不知道。”

潘文當時手中拿著手提電話大哥大，隨時向美聯社發稿，紀錄天安門的情況，兩個星期後被驅逐出境。

潘文說：”他們說我是違反戒嚴令，還有搜集情報，最主要的是，我是美聯社的一個代表，但我是美聯社最年輕的，因為他把兩個人趕走了，一個是我，一個是美國之音的，美國之音就是代表美國政府的，但是現在他們的眼裡面，美聯社也是代表美國，但他是一個私人公司。”

後來潘文以”華盛頓郵報”記者身分回到北京，為了取信中國，還必須自我批判，對於六四的採訪原因是：”然後1996年又回去了，又看到另外一個中國，我當然想繼續看這一個，對我來講，看中國確實是一個電影，我從1980年就開始看這個電影，一直到現在， 一直想往下看，因為非常有趣的，非常有意思的一件事情，不管怎麼樣你還是跟這個國家，跟這個人產生很大的感情，對不對？”

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