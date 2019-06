【i-CABLE】

日本破獲歷來最大宗興奮劑走私案,拘捕7名中國籍男子。

警方當地週一晚,在靜岡縣岸邊一艘可疑船隻上檢獲近一公噸毒品,總值估計近600億日圓,拘捕7名介乎24至40歲的中國籍男子,初步懷疑毒品由香港走私到日本,可能涉及國際販毒集團。

