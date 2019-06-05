搵屋住專題：田德隆和Mission可負擔出租公寓（視頻）

【KTSF 陳令楠報導】

舊金山田德隆區一棟可負擔出租公寓的輪候名單現正接受申請，另外，Mission區亦有開放式公寓單位及一睡房單位接受租賃申請。

位於田德隆區的公寓，地址在Ellis街460號，共有30間開放式出租公寓單位，輪候名單接受申請。

申請人年收入不得超過地區中位數30%至60%，月租根據申請人年收入而有不同，從809元至1,241元不等。

另一間公寓位於Mission區26街3353號，有一間開放式公寓單位與一間一睡房單位重新放租，開放式公寓單位月租2,426元，一睡房單位月租2,767元，均附帶停車位，申請費40元。

申請人年收入限制方面，一人家庭不得超過103,450元；二人家庭不得超過118,200元；三人家庭不得超過133,000元。

兩個單位均接受Section 8第八段房屋補助券持有人的申請。

申請截止日期均為6月5號下午5點，申請詳情請點擊以下網站：

http://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Gs8IpUAJ

http://housing.sfgov.org/listings/a0W0P00000Gs7UlUAJ

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