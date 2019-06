韓國瑜宣佈參加國民黨總統初選

【i-CABLE】

在台灣,高雄市長韓國瑜宣佈參加國民黨的總統初選,國民黨黨中央下週初會公佈黨內初選名單,之後舉行民調,預料下月底確定總統候選人。

韓國瑜與國民黨5人小組會面後,正式交代參加初選的意願,他透露初選目前以全民調為主,未有加入手機民調部份,他會按照國民黨的初選規定,該怎麼做就怎麼做,他又稱不認為初選辦法有不公平之處,會按規定繳交五百萬元保證金。

國民黨5人小組近日與多名黨內總統熱門人選會面,了解他們參加黨內初選的意向,預料下週一公佈初選參選人名單,並在下月初舉行民調,月底確定總統選舉提名人選。

最新民調顯示,韓國瑜的支持度下滑,與上週的調查比較,國民黨總統熱門人選中,領先的韓國瑜與排第二的郭台銘,支持度差距由10.4%,收窄至8.6%。

但韓國瑜的支持度仍領先民進黨的蔡英文總統及台北市長柯文哲,不過假如只有藍綠陣營對決,民進黨又派出前行政院長賴清德出戰,賴清德的支持度首次反先韓國瑜,但綠營選票有可能被柯文哲瓜分。

民調顯示,柯文哲一旦加入戰團,賴清德的支持度便會大幅下跌16.7%。

