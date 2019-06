舊金山國際機場離境大堂將用已故市長李孟賢命名（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山市府通過機場的離境大堂用已故市長李孟賢的名來命名。

命名議案獲得通過後,不少人都起立鼓掌,李孟賢的媽媽、哥哥李孟堅及妹妹李妙嫻專程由西雅圖趕過來,見證這個重要時刻。

李妙嫻說:”你知道我們不住在舊金山,但我們在西雅圖都聽到很多消息,我們很感恩、謙卑,我知道李孟賢的感受都一樣,命名讓我們對李孟賢自豪再長一點時間。”

講起過世的弟弟,李孟賢的家人情緒仍然激動。

李孟堅說:”李孟賢永遠不會爭取用他的名字命名機場,但這是合適的紀念,我們很欣慰所有人都接納,我們愛他,亦很想念他。”

落實的設計會在機場離境大堂對內的牆壁上,印上”李孟賢市長國際航廈離境大堂”,兩側會貼上李孟賢的相片,並有文字及影片,介紹他的生平及事蹟。

社區原本的建議是將整棟航廈改名,不過此方案得不到共識,還很可能要重新經過市參議會審議,過程最少歷時數年,社區人士與李孟賢家人商量後,最終決定讓一小步。

命名方案諮詢委員會共同主席鍾月娟(Anni Chung)說:”初初我們以為是一件很容易的事,但原來要經過13個月,一個旅程,但是過程之中可以令到所有委員、我們的社區,還有李氏家族一起來做這件事,變成大家更加熱心、更加努力,因為大家都想李孟賢的精神是不想我們分裂。”

機場表示,離境大堂的命名最快將於今年10月或11月揭幕,而約3年之後,會再在大堂裏增設一個李孟賢銅像。

