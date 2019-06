舊金山市長布里德遞交文件競選連任

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長布里德(London Breed)週二向選務處遞交文件,競選連任市長。

布里德週二中午到舊金山市政廳選務處遞交競選表格,有大批支持者到場為她打氣,整個程序不到5分鐘。

布里德先是在2017年12月前市長李孟賢突然逝世之後擔任代市長,之後在去年7月激烈的競選中勝出,今年必須重新競選完整4年的市長任期。

她週二在現場和支持者說,過去10個月的成就只是一個開始。

布里德說:”我們城市數十年存在的問題不會一夜解決,我們必須確保繼續大膽投入,有些事情或讓一些人不認同,卻是解決難題所需要做的。”

有超過30人向選務處索取了競選表格,其中也包括去年第一次參選的李愛晨(Ellen Lee)。

李愛晨說:”我相信布里德將她能力做到她認為是最好的,不過可惜我們華人很多都不認同她的政綱,例如開毒品注射中心、不抓罪犯、給免費的毒針和毒藥給25,000個毒販和使用者,在我們的城市中,還有我們華人非常不贊同的,就是開很多大麻毒品店。”

選務處透露有8人計劃遞交競選市長的表格,而到週二為止,只有華裔社工李愛晨完成這個程序,名字可以出現在11月的選票上,其他參選人有到6月11日,也就是下星期二的期限完成這個程序。

