舊金山市長布里德遞交文件競選連任

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山市長布里德（London Breed）週二向選務處遞交文件，競選連任市長。

布里德週二中午到舊金山市政廳選務處遞交競選表格，有大批支持者到場為她打氣，整個程序不到5分鐘。

布里德先是在2017年12月前市長李孟賢突然逝世之後擔任代市長，之後在去年7月激烈的競選中勝出，今年必須重新競選完整4年的市長任期。

她週二在現場和支持者說，過去10個月的成就只是一個開始。

布里德說：”我們城市數十年存在的問題不會一夜解決，我們必須確保繼續大膽投入，有些事情或讓一些人不認同，卻是解決難題所需要做的。”

有超過30人向選務處索取了競選表格，其中也包括去年第一次參選的李愛晨（Ellen Lee）。

李愛晨說：”我相信布里德將她能力做到她認為是最好的，不過可惜我們華人很多都不認同她的政綱，例如開毒品注射中心、不抓罪犯、給免費的毒針和毒藥給25,000個毒販和使用者，在我們的城市中，還有我們華人非常不贊同的，就是開很多大麻毒品店。”

選務處透露有8人計劃遞交競選市長的表格，而到週二為止，只有華裔社工李愛晨完成這個程序，名字可以出現在11月的選票上，其他參選人有到6月11日，也就是下星期二的期限完成這個程序。

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