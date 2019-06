華裔藝術家疑因製作六四藝術品 收疑似恐嚇短訊（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

灣區一名華裔藝術家懷疑因製作與六四有關的藝術品,前幾天收到疑似帶有恐嚇成分的匿名信。

張爽(Stella Zhang)是來自中國的藝術家,現定居於灣區,她以”封存的記憶”為主題創作出多個她自己對六四事件記憶的作品,並在舊金山中華文化中心展出。

展覽早在4月底開始,張爽在5月28日透過微信收到疑似警告的短訊。

張爽說:”短訊的大概意思就說,他們知道我在舊金山的這個展覽,然後他們希望就是我考慮到國家的利益,和我自己的處境,就是這樣幾句話,我也不知道是誰,然後我就問了一句說”你是誰”,然後再回來看,就馬上所有的訊息都沒有了。”

張爽89年時是大學生,她當時的學校離北京天安門廣場很近。

她用兩件當年親手造的衣服作為展品的主軸,塗上黑色代表對六四記憶的描述,展品上加上很多黑色膠紙,代表人民的自由持續被封鎖。

收到疑似警告信後,張爽因而再衍生多一件藝術品,表達被恐嚇的心情。

張爽說:”每個人都跟中國有關係,不是沒有,我還是有害怕,但是這種害怕只是說,是一種沒有形狀的東西,可是你還是要做你的作品,老實說,對於藝術家,總是要自由,這是沒有辦法的選擇。”

張爽的作品是中華文化中心一個名為”煉憶術”展覽當中的其中一部分,透過藝術品講述對89年大事的想法,六四只是其中一個議題,這個展覽展期將會去到12月底。

