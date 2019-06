【KTSF】

灣區本週天氣炎熱,預測週三內陸以及北灣地區日間最高氣溫會升至華氏90多度。

氣象局預測週四最熱的地方是東灣內陸城市,例如Livermore、Concord、Pleasanton,南灣聖荷西及北灣也會很熱,舊金山等沿海城市比較清涼,日間最高氣溫約華氏70度左右。

展望週四及週五海風吹進灣區,氣溫將明顯下降。

氣象局表示,即將踏入夏季,這兩天的炎熱天氣不算反常,在熱天,大家謹記多喝水,不要將小孩和寵物獨自留在汽車裡面。

