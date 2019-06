【KTSF】

中國北大訪問學者章瑩穎,2017年在伊利諾伊州失蹤,伊利諾伊州大學一名助教被控綁架和謀殺章瑩穎,案件週一展開陪審團遴選。

26歲的章瑩穎2017年4月到伊利諾伊州香檳分校作訪問學者,她在6月9日失蹤。

警方在搜查證據後,在6月30日逮捕同校博士生及助教,29歲的Brent Christensen。

Christensen被控綁架章瑩穎導致她死亡,以及兩項向FBI作假證供的控罪,不過被告不認罪。

當局至今未能找到章瑩穎的任何蹤跡。

