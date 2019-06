蘋果主辦WWDC有助推動聖荷西經濟

【KTSF 蔡璐陽報導】

南灣聖荷西官員表示,去年蘋果公司舉辦的世界開發者大會WWDC,為該市帶來大約900萬元的收益,而今年大會仍吸引了成千上萬的科技業者前來參加,預計對聖荷西經濟起到更大的推動作用。

WWDC是在3年前從舊金山搬到南灣聖荷西舉行,起因是蘋果公司大部分的技術人員都在Cupertino的總部辦公,然而要讓上千位工作人員在舊金山市和Cupertino之間通勤,卻是一個大工程,所以蘋果公司決定將大會場館搬到聖荷西的McEnery Convention Center。

週一大會現場聚集了成千上萬、來自世界各地的科技業者,也正是因為這個盛會,導致聖荷西酒店爆滿。

而聖荷西州立大學的宿舍,恰好因為是暑假有很多空房間,於是蘋果公司租下學校宿舍,以方便出席會展的人員入住。

不止是酒店賺的盆滿缽滿,聖荷西的大小餐廳,顧客也是絡繹不絕,就連會展中心附近的咖啡廳也因此受益。

咖啡廳工作人員Kevin Pham說:”在會展期間每到午餐時間,都會有非常多的客人,我們不間斷地提供咖啡和食物。”

雖然聖荷西沒有像舊金山那麼多的旅遊景點,但是對於科技業者來說,這裡也有吸引他們的地方。

德國科技工作者Veit Plogn說:”我覺得在聖荷西舉辦比在舊金山舉辦更合理,因為這裡有所有科技巨頭公司的總部,比如Google、臉書、蘋果。”

