Vallejo公寓加一倍租金 租客面臨逼遷

【KTSF 林佩樺報導】

Vallejo是灣區租金相對最低的地區，如今一些租客都要面對被逼遷窘境，因為業主把租金加一倍。

位於Vallejo的Strawberry Hill公寓，以及旁邊的Holiday Garden公寓，都被一間舊金山地產公司Reliant Group買下，希望可以將土地改建成住房單位，吸引對面Kaiser醫院的員工入住。

Strawberry Hill公寓的住客表示，單位大門有人貼上通知紙，通知紙上寫7月14日開始，房租將大幅上漲，漲幅甚至達到兩倍，一間兩睡房單位，房租就會從935元變成1,850元。

這裡的原租客大多是老人，支付不起這樣高昂租金。

在市長的協調下，建商決定將逼遷計畫慢下來，舉行社區會議，並可能將這些現有租客安置在其他東灣住房單位，房租方面就維持漲幅。

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