Vallejo公寓加一倍租金 租客面臨逼遷

【KTSF 林佩樺報導】

Vallejo是灣區租金相對最低的地區,如今一些租客都要面對被逼遷窘境,因為業主把租金加一倍。

位於Vallejo的Strawberry Hill公寓,以及旁邊的Holiday Garden公寓,都被一間舊金山地產公司Reliant Group買下,希望可以將土地改建成住房單位,吸引對面Kaiser醫院的員工入住。

Strawberry Hill公寓的住客表示,單位大門有人貼上通知紙,通知紙上寫7月14日開始,房租將大幅上漲,漲幅甚至達到兩倍,一間兩睡房單位,房租就會從935元變成1,850元。

這裡的原租客大多是老人,支付不起這樣高昂租金。

在市長的協調下,建商決定將逼遷計畫慢下來,舉行社區會議,並可能將這些現有租客安置在其他東灣住房單位,房租方面就維持漲幅。

