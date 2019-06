美國貿易代表處回應中國白皮書 批評中方推卸責任

【i-CABLE】

美國貿易代表處與財政部回應中國發表的中美經貿磋商立場白皮書,批評中國推卸責任。在北京,中國外交部反駁美國的聲明顛倒黑白。

國新辦週日發表白皮書,批評美國在經貿談判中出爾反爾,商務部更指責美國堅持在協議中寫入涉及中國主權事務的要求,認為所有問題達成協議之前,談判桌上一切都只是討論,不存在所謂中方”立場倒退”。

美國貿易代表處與財政部聯合回應,指對於中國推卸責任感到失望,強調特朗普總統決心應對中國有害而扭曲的貿易行為,在世貿提出挑戰的同時向中國加徵關稅,彌補對美國業界的傷害,但中國反而變本加厲,以加徵不合理的關稅來報復,又指經過多個月討論,中美就多項議題達成共識,正要結束最後階段重要議題磋商之際,中國背棄已經同意的條文。

聲明指,美國的談判立場一直保持一致,但強調堅持要求詳細、可執行承諾,絕對沒有威脅中國主權,而是解決引發長期貿易逆差問題的所需措施。

在北京,中國外交部批評美國的聲明完全顛倒黑白、強詞奪理,重申磋商每次波折都是由於美方出爾反爾、違背共識,呼籲不要再自以為是、自說自話。

中國商務部亦批評美方挑起經貿摩擦,是典型的霸凌主義行為,對雙方和世界造成的損害,責任完全在美方。

