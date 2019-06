【KTSF 林佩樺報導】

美中貿易戰持續會對矽谷造成甚麼影響呢?

其中會受到美中貿易戰重大衝擊的科技巨頭,就是位於南灣Cupertino的Apple,Apple幾乎所有產品都在中國組裝,而中國也是僅次於美國和歐洲的第三大市場來源。

光上個季度,蘋果就有來自100億元營收來自包括中國、台灣、香港在內的大中華區,占了蘋果總營收的18%。

此外,矽谷的半導體行業更是受到巨大的衝擊,根據KPMG數據,約有60%的半導體產品都是賣給與中國有關的產業鏈。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。