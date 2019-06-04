天安門母親往六四遇難者公墓拜祭（視頻）

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六四事件過了30年，當年痛失子女的一批”天安門母親”已經年紀老邁，不過面對滿頭白髮的老人家，當局仍然是如臨大敵，安葬了8名六四遇難者的萬安公墓，在6月4日這日被官方封鎖，”天安門母親”要在當局監控下前往拜祭。

六四事件30周年這一天，天空下著絲絲細雨，”天安門母親”成員再次聚首於親人的墓前，30年來已有55名成員相繼離世，在場的人帶著他們的思念，向六四的遇難者致祭。

他們分散到親人墓前拜祭，見到親人的遺照，都難以控制情緒，遇難者楊燕生的太太黃金平拜祭丈夫時情緒激動，他們逐一在親人墓前讀出悼詞。

“天安門母親”今年同樣是由當局安排專車到場拜祭，發起人之一丁子霖則被當局帶回家鄉江蘇無錫，”天安門母親”又呼籲各國政要，以及全世界有良知、有影響力的人一起敦促中國政府與”天安門母親”對話，認為只有對話，才能解開歷史的癥結、公開、公正解決六四事件。

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