天安門母親往六四遇難者公墓拜祭（視頻）

六四事件過了30年,當年痛失子女的一批”天安門母親”已經年紀老邁,不過面對滿頭白髮的老人家,當局仍然是如臨大敵,安葬了8名六四遇難者的萬安公墓,在6月4日這日被官方封鎖,”天安門母親”要在當局監控下前往拜祭。

六四事件30周年這一天,天空下著絲絲細雨,”天安門母親”成員再次聚首於親人的墓前,30年來已有55名成員相繼離世,在場的人帶著他們的思念,向六四的遇難者致祭。

他們分散到親人墓前拜祭,見到親人的遺照,都難以控制情緒,遇難者楊燕生的太太黃金平拜祭丈夫時情緒激動,他們逐一在親人墓前讀出悼詞。

“天安門母親”今年同樣是由當局安排專車到場拜祭,發起人之一丁子霖則被當局帶回家鄉江蘇無錫,”天安門母親”又呼籲各國政要,以及全世界有良知、有影響力的人一起敦促中國政府與”天安門母親”對話,認為只有對話,才能解開歷史的癥結、公開、公正解決六四事件。

