聖荷西為同志社群提供無家可歸臨時住所（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

6月是”同志榮耀月”,南灣聖荷西無家可歸的同性戀者以及變性人,首次可以入住專門提供給LGBTQ同志社群的臨時住所。

這個名為The New Haven Inn的臨時住所,位於聖荷西Locust Street 937號,由LifeMoves機構管理,今年1月正式啟用,共有20個床位,收容的對象都是LGBTQ同志社群的無家可歸者。

Santa Clara縣議會副主席Cindy Chavez說:”他們的故事令人心碎和鼓舞,他們勵志表現如此強烈,促使縣議會立即採取行動,所以這個地方的設計反映了住在這裡的人,並尊重他們,坦白說每個家庭成員都應如此,不管他們的性取向如何。”

主要推動開設這個同志社群臨時住所的Chavez表示,希望這個臨時住所可以為同志社群的無家可歸者帶來希望,協助他們回歸正常生活。

The New Haven Inn曾用作火災災民的臨時住處,災民離開後就變成空置建築,縣議會於是與LifeMoves去年重新分配聖縣每年撥款,資助臨時住所的36萬元,將它重新改造成安置同志社群的無家可歸者。

45歲的Chris Miller今年1月底入住這裡,在接受焦慮和抑鬱等一些精神問題的治療後,他最近成功找到工作。

Miller說:”當我走進The New Haven Inn,這裡很現代、乾淨和漂亮,我感覺這裡像家一樣,人人都非常喜歡他們的地方,而且十分有隱私,不僅有隱私而且感覺被尊重,感到溫暖,我感覺有希望。”

來這裡的人可以臨時居住90天,有需要還可以再延長5個月,有免費洗衣、食物,以及完整的廚房設備,而且還有7名全職員工,在這裡直接提供精神輔導,開辦學習工作坊等,提供各種支援服務。

像這樣由政府出資、專門服務同志社群的臨時住所,除了舊金山的Jazzie’s Place之外,聖縣的The New Haven Inn是第二個,而東岸的紐約市則仍正在規劃中。

