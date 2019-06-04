聖荷西為同志社群提供無家可歸臨時住所（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

6月是”同志榮耀月”，南灣聖荷西無家可歸的同性戀者以及變性人，首次可以入住專門提供給LGBTQ同志社群的臨時住所。

這個名為The New Haven Inn的臨時住所，位於聖荷西Locust Street 937號，由LifeMoves機構管理，今年1月正式啟用，共有20個床位，收容的對象都是LGBTQ同志社群的無家可歸者。

Santa Clara縣議會副主席Cindy Chavez說：”他們的故事令人心碎和鼓舞，他們勵志表現如此強烈，促使縣議會立即採取行動，所以這個地方的設計反映了住在這裡的人，並尊重他們，坦白說每個家庭成員都應如此，不管他們的性取向如何。”

主要推動開設這個同志社群臨時住所的Chavez表示，希望這個臨時住所可以為同志社群的無家可歸者帶來希望，協助他們回歸正常生活。

The New Haven Inn曾用作火災災民的臨時住處，災民離開後就變成空置建築，縣議會於是與LifeMoves去年重新分配聖縣每年撥款，資助臨時住所的36萬元，將它重新改造成安置同志社群的無家可歸者。

45歲的Chris Miller今年1月底入住這裡，在接受焦慮和抑鬱等一些精神問題的治療後，他最近成功找到工作。

Miller說：”當我走進The New Haven Inn，這裡很現代、乾淨和漂亮，我感覺這裡像家一樣，人人都非常喜歡他們的地方，而且十分有隱私，不僅有隱私而且感覺被尊重，感到溫暖，我感覺有希望。”

來這裡的人可以臨時居住90天，有需要還可以再延長5個月，有免費洗衣、食物，以及完整的廚房設備，而且還有7名全職員工，在這裡直接提供精神輔導，開辦學習工作坊等，提供各種支援服務。

像這樣由政府出資、專門服務同志社群的臨時住所，除了舊金山的Jazzie’s Place之外，聖縣的The New Haven Inn是第二個，而東岸的紐約市則仍正在規劃中。

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