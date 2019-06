特朗普向中墨加關稅 最大受害者可能是美國貧苦大眾

【KTSF】

特朗普總統近日接連宣布向進口自中國及墨西哥的貨品加徵關稅,有分析師稱,最大的受害人可能並非墨西哥或中國民眾,而是生活在貧窮邊緣的美國低收入民眾。

Brookings研究所資深研究員Jay Shambaugh指出,對很多低收入家庭來說,加徴關稅其實是對他們的消費徵稅,當消費的成本不斷提高,他們唯有省吃檢用。

特朗普上週宣布,要向所有墨西哥貨加徵5%關稅,除非墨西哥當局能阻截無證移民非法入境,如果墨西哥未能做到,關稅在未來數月會不斷調升,最終會升至25%的水平。

稍早,特朗普也宣布調高中國貨的關稅,由10%調高至25%,藉此在貿易談判上向中方施壓。

不過,特朗普的關稅招數,卻令美國無數消費者和公司付出代價,加徵關稅將會提高蔬菜水果的價格,也影響汽車部件的進口,不利汽車銷售。

在鳳凰城居住的退休老翁Walter Rogers說,他每月從社安金得到約700元生活費,社安金剛剛隨生活指數調升,但現在物價也在加,根本沒有多少人負擔得起。

大型連鎖店Walmart和其他一元折扣店的行政人員早前已表示,加徵關稅將會迫使他們調高價格,這類連鎖店的貨品大多是進口貨,顧客多數是低收入階層。

特朗普聲稱,這些關稅其實是由外國政府支付,但實際上,這些關稅會轉嫁到消費者和公司身上,令物價調高,窒礙經濟增長。

2017發表的一份研究報告指出,加徵關稅的重擔,其實較大比重是落在最低收入的10%族群,對高收入族群的影響其實較低,原因有兩個。

首先,低收入族群往往會花盡所有收入以支付生活所需,而高收入族群則有餘錢儲蓄和投資,這代表低收入族群會較易受到物價上漲的影響。

第二,高收入族群的開支往往花費在服務上,如到餐廳用膳或支付健身室月費,這些都不會受到關稅影響,但低收入族群的開支比重有較多放在衣服和雜貨上,也因此較易受到關稅影響。

與此同時,特朗普力推的減稅計劃,聲稱可以為中產和低收入人士降低稅率,但迄今所見的受惠者,卻多數是富人和大企業,而根據稅務基金會本週發表的分析報告,低收入人士即使能獲得稅務減免,省下的金錢最終也因為關稅招致的物價上漲而蒸發掉。

稅務基金會首席經濟師Kyle Pomerleau說,假設中墨進口貨全部加徵25%關稅,在特朗普主政下最低收入族群的經濟狀況,可能較奧巴馬主政時更差,加徵關稅對高收入家庭沒有太大影響,還因為特朗普的減稅政策而受惠。

Pomerleau指出,目前觀察到的狀況是,現政府可能是對最低收入的20%加稅,向最高收入的1%族群減稅。

