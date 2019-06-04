特朗普向中墨加關稅 最大受害者可能是美國貧苦大眾

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特朗普總統近日接連宣布向進口自中國及墨西哥的貨品加徵關稅，有分析師稱，最大的受害人可能並非墨西哥或中國民眾，而是生活在貧窮邊緣的美國低收入民眾。

Brookings研究所資深研究員Jay Shambaugh指出，對很多低收入家庭來說，加徴關稅其實是對他們的消費徵稅，當消費的成本不斷提高，他們唯有省吃檢用。

特朗普上週宣布，要向所有墨西哥貨加徵5%關稅，除非墨西哥當局能阻截無證移民非法入境，如果墨西哥未能做到，關稅在未來數月會不斷調升，最終會升至25%的水平。

稍早，特朗普也宣布調高中國貨的關稅，由10%調高至25%，藉此在貿易談判上向中方施壓。

不過，特朗普的關稅招數，卻令美國無數消費者和公司付出代價，加徵關稅將會提高蔬菜水果的價格，也影響汽車部件的進口，不利汽車銷售。

在鳳凰城居住的退休老翁Walter Rogers說，他每月從社安金得到約700元生活費，社安金剛剛隨生活指數調升，但現在物價也在加，根本沒有多少人負擔得起。

大型連鎖店Walmart和其他一元折扣店的行政人員早前已表示，加徵關稅將會迫使他們調高價格，這類連鎖店的貨品大多是進口貨，顧客多數是低收入階層。

特朗普聲稱，這些關稅其實是由外國政府支付，但實際上，這些關稅會轉嫁到消費者和公司身上，令物價調高，窒礙經濟增長。

2017發表的一份研究報告指出，加徵關稅的重擔，其實較大比重是落在最低收入的10%族群，對高收入族群的影響其實較低，原因有兩個。

首先，低收入族群往往會花盡所有收入以支付生活所需，而高收入族群則有餘錢儲蓄和投資，這代表低收入族群會較易受到物價上漲的影響。

第二，高收入族群的開支往往花費在服務上，如到餐廳用膳或支付健身室月費，這些都不會受到關稅影響，但低收入族群的開支比重有較多放在衣服和雜貨上，也因此較易受到關稅影響。

與此同時，特朗普力推的減稅計劃，聲稱可以為中產和低收入人士降低稅率，但迄今所見的受惠者，卻多數是富人和大企業，而根據稅務基金會本週發表的分析報告，低收入人士即使能獲得稅務減免，省下的金錢最終也因為關稅招致的物價上漲而蒸發掉。

稅務基金會首席經濟師Kyle Pomerleau說，假設中墨進口貨全部加徵25%關稅，在特朗普主政下最低收入族群的經濟狀況，可能較奧巴馬主政時更差，加徵關稅對高收入家庭沒有太大影響，還因為特朗普的減稅政策而受惠。

Pomerleau指出，目前觀察到的狀況是，現政府可能是對最低收入的20%加稅，向最高收入的1%族群減稅。

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