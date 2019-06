金州勇士追平場數一比一 主場票價創史上新高（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

金州勇士週日晚打出漂亮一仗,連帶主場門票的票價亦創下NBA總決賽史上新高,兩張場邊座位門票以超過十萬元售出。

金州勇士已經回到灣區,備戰星期三在東灣奧克蘭(屋崙)主場舉行的總決賽第三場賽事。

根據體育新聞網站The Action Network的報導,有球迷於本星期五舉行的第四場賽事一擲千金,用101,015元購買了兩張場邊門票,每張票價是50,507.5元,創了NBA總決賽有史以來最貴的門票。

不過紀錄有可能會被持續打破,在勇士的官方網站上,第三及第四場賽事,每場有兩張貴賓場邊門票出售,開價就要95,000元。

至於其他位置的門票價格亦一樣高昂,第三及第四場比賽山頂位的最平票價分別是每張517元及680元.

第四場的票價特別高昂,原因可能是勇士及速龍之間最快在第五場賽事分出勝負,那麼第四場的比賽,將會是勇士最後一場在主場比賽,下年會搬到舊金山。

而第五場比賽下星期一舉行,將會回到多倫多速龍的主場比賽,勇士隊宣布,當天會繼續在奧克蘭Oracle舉行觀賽派對,派對的門票週一起開始在http://www.warriors.com發售,每張門票是25元,泊車費是20元。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。