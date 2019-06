舊金山聖荷西千禧世代超過5分之1與父母同住（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

一份報告顯示,在舊金山和聖荷西兩大都會區的千禧世代,有超過5分之1的人還與父母同住。

聖荷西水星報報導指出,房地產網站Zillow分析了人口普查的數據發現,在2017年,舊金山和聖荷西都會區,年齡介於23歲到37歲的年輕人當中,有超過5分之1的人仍然住在父母家中。

以舊金山來說,這個數字比2005年增加了65%,以聖荷西來說,這個數字比2005年增加了56%。

Zillow在報告中指出,這個迅速的成長是一記警鐘,因為當前的經濟蓬勃,失業率也很低,卻還是有更多的年輕人選擇和父母同住,而非搬出家裡去獨立生活。

Bay Area Council的住房和公共政策專家指出,千禧世代的人士面臨雙重打擊,那就是高房價導致的住房危機,以及沉重的學生貸款負擔,這兩項因素導致千禧世代處於收入的底層,往往被迫要離開灣區或是搬回家住。

這份報告顯示,全國有超過1,400萬年輕成人仍住在自己童年時的家,其中房價愈高的區域這個情況就愈明顯。

