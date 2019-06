【KTSF】

南灣聖荷西市的101公路南行線,週二早上有人從架空路段躍下公路,之後被多輛汽車撞倒死亡,事發後,當局封閉現場附近所有南行行車線,以進行調查。

事發於早上10時左右,該名男子在10街的架空路段躍下公路,之後被多輛汽車撞上,這些汽車撞人後並沒有停下。

目前,案發現場的101公路南行線,需要改道上880公路南行線,汽車可以在13街夾Commercial街重上101公路。

加州公路巡警尚未確定,究竟有多少輛汽車撞上該名男子,目前正找尋目擊證人協助調查。

