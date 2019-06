【i-CABLE】

週二是六四事件30周年,在北京天安門廣場早上如常舉行升旗儀式。

凌晨4時47分,北京天安門廣場如常舉行升旗儀式,大批民眾和遊客到場觀看,廣場上有公安車戒備,並有公安、武警駐守。

遊客進入廣場前要經過安檢和出示證件,與過去數年的六四周年比較,保安未見明顯加強。

