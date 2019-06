六四30周年專題：南加州自由雕塑公園（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本台一連5集製作六四30週年專題,首先帶您到南加州的自由雕塑公園。

行經南加州15號公路,過了Barstowㄧ座巨大的64雕像,就出現在公路旁,讓這對好奇的夫婦來一探究竟。

遊客Michelle說:”很酷,因為你開車,在鳥不生蛋的沙漠中,以為只有休息站跟加油站,突然在沙漠中,就冒出這個巨大的雕像。”

64雕像座落在沙漠中的自由雕塑公園,入口掛了一個牌子,”共產黨人不得入內”,公園內的雕像並不多,有印地安人的民族英雄,瘋馬雕像,上面雕刻著”不自由毋寧死”,但最醒目的還是這座巨大的六四雕像。

藝術家陳維明說:”因為離15號公路特別的近,才100多米,那麼這個地方就是說,來美國的人到拉斯維加斯去觀光的人,他們都可以看到這個雕塑公園,所以說我就想在這邊,建一個以自由為名的宣傳民主自由人權,普世價值觀的雕塑公園,我想會有非常多的遊客經過這邊的時候,看到這些藝術作品,了解到在中國獨裁專制之下發生的那些慘案,那些沒有民主沒有人權的國度,人民遭到的那些不公平迫害。”

來自中國的陳維明,在89民運爆發前半年前往新西蘭深造,透過電視24小時放送,看到北京天安門廣場的情況讓他十分震撼,也改變了他日後創作的風格。

他和朋友一塊買下了這塊地,命名為自由雕塑公園,今年是六四天安門廣場屠殺事件30週年紀念,陳維明跟海外的民運人士一起創建了這座巨大的雕像,在2月舉行了階碑儀式,當年多位民運人士,包括魏京生、周鋒鎖和方政都出席。

陳維明說:”我想應該30年過去,我們應該有對那些在那個晚上死去的人們,應該有個交代,應該為他們塑碑,應該為他們立傳,立這個傳是為了我們這一代人更好了解我們這段歷史,讓歷史不要再重演,讓我們的民主自由在中國大地上實現。”

這座雕像紀念碑長度六米四,加上基座八米九,以紀念八九六四民運。

陳維明說:”我們的數字還有這個方位角,是64度,離北京正好是6,400英里,所以這種數字的巧合,好像是一種天意,不是我們人可以追求。”

當年這個畫面震撼了全球,”坦克人”成了一個代表追求民主的名稱,本台記者採訪的當天,陳維明正要為坦克人”王維林”的雕像做翻模和保濕工序。

陳維明說:”因為我不能看到他的臉,我不知道他是什麼一個形象,但是恰恰他沒有一個形象,正好提供給我一個創作的天地,我可以根據當時的情況,而他的背影其他的構造,我可以看出他可能是一個比較有正氣有正義感,方的比較長一點的一張年輕人的臉,而不是一個稚氣學生的臉,他是一個比較成熟年輕人的。”

過去30年,中國經濟發生了巨大的變化,唯獨自由民主開倒車,六四事件在中國便成為了禁忌,年青一代對這段歷史都無所聞,來到自由雕塑公園參觀的這對年青華裔夫婦,就沒聽過六四事件,不知道這段歷史,這讓海外的民運人士呼籲勿忘六四。

義工白明欣說:”我是90年大學畢業,關於六四,我當時在成都,全程參與這個過程,所以六四對我來說是刻骨名心一件事,別人是說不要忘記不要忘記,對我來說的話,想忘都忘不了的一件事。”

白明欣為了自由雕塑公園,遠從芝加哥過來當義工,還捐出了活動屋看守公園,怕人來搞破壞,來自灣區的作家無為,出錢出力協助陳維明,撰寫公園計畫書,就是因為30年來一直保有香港人的六四記憶。

無為說:”因為我們當時在六四的時候,就是香港人為了正義,為了支持學生,發出了我們支持的態度,我們的情緒,我們的吶喊,現在就是看到在回歸之後,這個香港本身在不斷的變化,變化是朝著不太民主,不太自由的方向的變化,這是我們非常納悶的一個事,我們希望通過紀念六四,可以讓大家都記住,在這個世界上自由民主是很重要的意義。”

在六四事件30週年前夕,陳維明和一群民運人士將從北加州運一台報廢的坦克車,待”坦克人”雕像完成後,一起豎立在六四雕像前。

陳維明說:”我們在美國有六四(紀念),為了把他們的精神弘揚下去,因為知道中國民主的那天,要把這個六四的紀念碑送回到天安門廣場,真正回到他的母國去,我想這一天一定會到來的,我們不光在美國有六四紀念碑,我們在中國更加應該有紀念六四,那些為中國民主自由獻身的人們,應該有一席他們的安息之所。”

