六四30周年專題：南加州自由雕塑公園（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

本台一連5集製作六四30週年專題，首先帶您到南加州的自由雕塑公園。

行經南加州15號公路，過了Barstowㄧ座巨大的64雕像，就出現在公路旁，讓這對好奇的夫婦來一探究竟。

遊客Michelle說：”很酷，因為你開車，在鳥不生蛋的沙漠中，以為只有休息站跟加油站，突然在沙漠中，就冒出這個巨大的雕像。”

64雕像座落在沙漠中的自由雕塑公園，入口掛了一個牌子，”共產黨人不得入內”，公園內的雕像並不多，有印地安人的民族英雄，瘋馬雕像，上面雕刻著”不自由毋寧死”，但最醒目的還是這座巨大的六四雕像。

藝術家陳維明說：”因為離15號公路特別的近，才100多米，那麼這個地方就是說，來美國的人到拉斯維加斯去觀光的人，他們都可以看到這個雕塑公園，所以說我就想在這邊，建一個以自由為名的宣傳民主自由人權，普世價值觀的雕塑公園，我想會有非常多的遊客經過這邊的時候，看到這些藝術作品，了解到在中國獨裁專制之下發生的那些慘案，那些沒有民主沒有人權的國度，人民遭到的那些不公平迫害。”

來自中國的陳維明，在89民運爆發前半年前往新西蘭深造，透過電視24小時放送，看到北京天安門廣場的情況讓他十分震撼，也改變了他日後創作的風格。

他和朋友一塊買下了這塊地，命名為自由雕塑公園，今年是六四天安門廣場屠殺事件30週年紀念，陳維明跟海外的民運人士一起創建了這座巨大的雕像，在2月舉行了階碑儀式，當年多位民運人士，包括魏京生、周鋒鎖和方政都出席。

陳維明說：”我想應該30年過去，我們應該有對那些在那個晚上死去的人們，應該有個交代，應該為他們塑碑，應該為他們立傳，立這個傳是為了我們這一代人更好了解我們這段歷史，讓歷史不要再重演，讓我們的民主自由在中國大地上實現。”

這座雕像紀念碑長度六米四，加上基座八米九，以紀念八九六四民運。

陳維明說：”我們的數字還有這個方位角，是64度，離北京正好是6,400英里，所以這種數字的巧合，好像是一種天意，不是我們人可以追求。”

當年這個畫面震撼了全球，”坦克人”成了一個代表追求民主的名稱，本台記者採訪的當天，陳維明正要為坦克人”王維林”的雕像做翻模和保濕工序。

陳維明說：”因為我不能看到他的臉，我不知道他是什麼一個形象，但是恰恰他沒有一個形象，正好提供給我一個創作的天地，我可以根據當時的情況，而他的背影其他的構造，我可以看出他可能是一個比較有正氣有正義感，方的比較長一點的一張年輕人的臉，而不是一個稚氣學生的臉，他是一個比較成熟年輕人的。”

過去30年，中國經濟發生了巨大的變化，唯獨自由民主開倒車，六四事件在中國便成為了禁忌，年青一代對這段歷史都無所聞，來到自由雕塑公園參觀的這對年青華裔夫婦，就沒聽過六四事件，不知道這段歷史，這讓海外的民運人士呼籲勿忘六四。

義工白明欣說：”我是90年大學畢業，關於六四，我當時在成都，全程參與這個過程，所以六四對我來說是刻骨名心一件事，別人是說不要忘記不要忘記，對我來說的話，想忘都忘不了的一件事。”

白明欣為了自由雕塑公園，遠從芝加哥過來當義工，還捐出了活動屋看守公園，怕人來搞破壞，來自灣區的作家無為，出錢出力協助陳維明，撰寫公園計畫書，就是因為30年來一直保有香港人的六四記憶。

無為說：”因為我們當時在六四的時候，就是香港人為了正義，為了支持學生，發出了我們支持的態度，我們的情緒，我們的吶喊，現在就是看到在回歸之後，這個香港本身在不斷的變化，變化是朝著不太民主，不太自由的方向的變化，這是我們非常納悶的一個事，我們希望通過紀念六四，可以讓大家都記住，在這個世界上自由民主是很重要的意義。”

在六四事件30週年前夕，陳維明和一群民運人士將從北加州運一台報廢的坦克車，待”坦克人”雕像完成後，一起豎立在六四雕像前。

陳維明說：”我們在美國有六四（紀念），為了把他們的精神弘揚下去，因為知道中國民主的那天，要把這個六四的紀念碑送回到天安門廣場，真正回到他的母國去，我想這一天一定會到來的，我們不光在美國有六四紀念碑，我們在中國更加應該有紀念六四，那些為中國民主自由獻身的人們，應該有一席他們的安息之所。”

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