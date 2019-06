【i-CABLE】

六四30周年,香港支聯會表示超過18萬人到維園出席燭光晚會,是2014年以來最多,警方就指高峰時有37,000人。有人30年來從未缺席晚會,亦有年輕人第一次來,希望事件永遠有人記得。

30年來,每年這夜,燭光都會照亮維園,這一年6個足球場連草坪,以及舞台後面都站滿人。

儀式依舊,但參加者就老了30年。要薪火不滅,就要點燃新的燭光。

大會表示,有超過18萬人參加,為2014年25周年以來最多,而警方就指最高峰時有37,000人。

