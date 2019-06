佛州校警被指沒與槍手對質 面臨多項刑事起訴

【KTSF】

去年在佛羅里達州Parkland市一間高中發生的槍擊案,一名校警被指在案發期間沒有進入槍擊案現場與槍手對質,檢控局經過14個月調查後,決定向該名校警起訴11項刑事控罪。

Broward縣檢察官Mike Satz在聲明中說,56歲前校警Scot Peterson面臨的控罪包括疏忽照顧兒童、刑事疏忽和作假證等,如全部罪名成立,最高可被判入獄接近100年。

去年2月,Marjory Stoneman Douglas高中發生槍擊案,Peterson當時是Broward縣警,當天在該高中擔任校警職務,在槍手行兇子彈橫飛時,Peterson一直沒有進入案發現場與槍手對質,這宗槍擊案共造成17人死亡,17人受傷。

負責調查的佛羅里達州執法局局長Rick Swearingen在聲明中稱:”調查發現,前縣警Peterson完全沒有做任何事,緩解槍擊案的局面,他在槍擊案發生時毫無反應,完全沒有開脫的理由,也毫無疑問造成人命損失。”

縣警局表示,Peterson已被革職,不過他其實早在槍擊後發生後不久已宣布退休。

Peterson的保釋金定為102,000元,如果他交保外出,候審期間需要佩戴GPS追蹤器和交出護照,也不准持有槍械。

Peterson的律師尚未作出回應,但他過去曾說,在當時的情況下,Peterson的行為是情有可原。

而犯下槍擊案的20歲疑犯Nikolas Cruz,面臨多項一級謀殺罪指控,如被判處罪名成立,最高可被判死刑,其辯護律師曾表示,Cruz願意認罪,以換取終身監禁的刑罰,但檢控當局拒絕接納這項認罪協議。

Cruz將於2020年出庭受審。

