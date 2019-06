聯儲局主席暗示有機會減息支撐經濟繼續發展

【KTSF 張麗月報導】

聯儲局主席包維爾週二表示,局方將會採取適當行動來支撐經濟繼續發展,意味著有機會減息,他這番話刺激華爾街股市週二強力反彈上升。

包維爾週二出席一個貨幣政策會議時表示,在貿易關係緊張之際,局方將會密切監察經濟前景,對經濟可能造成的衝擊,如果有需要時,將會”採取適當行動”來應對貿易戰構成的風險,以便支撐經濟繼續發展,保持就業市場強勁以及維持通脹,接近局方訂下2%目標。

言下之意,即是有機會減息來刺激經濟,不過他沒有透露所面對的風險問題何時和如何得到解決。

包維爾這番話,刺激美股週二強力反彈,也令芝加哥聯儲局召開兩天會議,討論如何支持局方的政策,去準備有可能要面對的經濟衰退,到時就有可能將利率推回到”零”的水平,甚至出現再沒有減息的空間,從而令傳統的貨幣政策工具用盡。

有分析指出,目前迫切面對的問題是,聯儲局應該如何應對貿易戰在多個層面伸展,除了美國向2,000億美元入口中國貨品抽關稅25%外,美國也將於6月10日開始向入口的全部墨西哥貨品首先徵收5%關稅,然後到10月1日前逐步提高到最高上限25%關稅,

聯儲局St. Louis分局總裁James Bullard週一也表示,美國面對國際貿易紛爭之際,有可能很快要減息。

也有分析指出,反映投資者預測聯儲局政策走向的兩年期債息,現時跌到1.88厘,跌至超過一年來新低,短期利率期貨的走勢提示,聯儲局有可能最快在下個月開始減息。

此外,貿易衝突前景不明朗,也有可能將美國及其他經濟體推向衰退。

