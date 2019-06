示威者聚集華埠花園角 反對以白蘭命名中央地鐵車站 （視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

舊金山交通局董事會週二將就中央地鐵車站命名議題進行表決,週一又有反對用白蘭名字命名的人士在華埠花園角示威,有部分商家和僑領出席,與此同時,近日陸續有組織向當局致函,呼籲用白蘭來命名車站。

“以中國城命名中央地鐵站大聯盟”的義工和支持者,週一在華埠花園角集會,以中英文的橫幅和海報,反對將中央地鐵新車站命名為Chinatown Rose Pak Station,並邀請部分商家和僑領加入示威。

華埠商家張啟智說:”一個巴士站要簡單,不要混淆遊客,因為你叫個華埠車站,多簡單啊,他知道我到來華埠了,這個地方是對的,我要下車,但你要再加個白蘭在後頭的話,客人就想了,這裡是不是有第二個華埠。”

合和總會館主席鄧海波說:”因為華埠車站對華埠很重要,如果用私人的名義來改,就不是很適當。”

五州洪門致公總堂盟長趙炳賢說:”我就覺得不應該以個人的名來命名,尤其白蘭又是受到有爭議性的人物,更是不適合,如果你要用名字來命名,有大把的名在前面,不需要用她的名字來命名地鐵站。”

該聯盟發起人之一王蕊表示,她們收集到400個商家簽名,都是反對以白蘭命名,希望舊金山市府和交通局能夠聽取民意。

王蕊說:”我們走訪的商家都是有簽名的,我們走訪的任何一個商家,我們都是有簽字的,這都是他們商家的簽字。”

近日也陸續有組織發聲表態支持以白蘭命名,華埠交通改善會以及華協中心,近日就分別致函給舊金山交通局,呼籲新的中央地鐵車站命名為華埠白蘭站。

華協中心董事會主席陳富立(Phil Chin)在信上列舉了白蘭長期作為華埠指標性人物對華埠的貢獻,包括推動Park and Ride計畫、Vallejo停車場的改建,還有改善華埠巴士服務等。

而儘管外界對於白蘭是否對中央地鐵貢獻最大存在爭論,但他認為,白蘭是為中央地鐵發聲最大的人,用她命名非常適合。

而華埠交通改善會則是由兩名共同主席署名,除了細數她為華埠所做的事,也稱許白蘭一生都在為提升華埠努力,其中她長達30年倡議要興建中央地鐵最為人所知,不但與民選官員和市府努力確保了來自聯邦、加州以及地方約17億元的撥款,才能讓中央地鐵得以興建,他們認為用白蘭命名來紀念她的遺緒最適當不過。

舊金山交通局董事會已經在週二議程上排定下午3時討論是否將中央地鐵新車站命名為”Chinatown-Rose Pak Station”,會議將開放民眾發言,發言結束後預計就要投票決定。

