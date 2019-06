北京籲赴美中國公民注意安全 教育部發留學預警

【i-CABLE】

中美關係陷入低潮,中國文化和旅遊部指美國近期經常發生槍擊和搶劫等案件,提醒中國遊客評估到美國的風險,中國外交部亦指美國執法機構多次騷擾去美國的中國公民,提醒他們和中資機構提高安全意識。

不單止旅遊和文化交流,想去美國讀書,中國教育部都發出留學預警,提醒留學生今年以來去美國的簽證受到很多留難,要大家做好風險評估。

中美貿易戰打得火熱,但美國駐廣州總領事館外來申請簽證的人,每天早上仍大排長龍,在烈日下排隊面試,人人都大汗淋漓,但這個只是他們要面對的第一個難關。

教育部週一發出留學預警,指近期內地民眾申請美國留學簽證愈來愈難,包括審查時間延長、有效期縮短,甚至拒簽率上升,今年第一季度更有13%的人被拒簽證,但他們都指自己不擔心。

但有專門搞赴美留學的機構表示,近期替學生申請簽證的確比過往困難,美中國際教育廣州分部總經理周盈指,一些敏感科目,例如生物工程和電子工程的學生,申請簽證的難度會比較大。

而美國方面亦由今年起要求所有人,在申請簽證的表格上填寫個人社交媒體的帳號,形勢愈來愈緊張,亦令家長愈來愈擔心。

但她強調教育部所說的13%拒簽率,只是公費留學的學生比例,私人留學的簽證通過率尚算正常,他們近期只有一個學生被拒絕簽證,和過去數年差不多。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

