北京籲赴美中國公民注意安全 教育部發留學預警

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中美關係陷入低潮，中國文化和旅遊部指美國近期經常發生槍擊和搶劫等案件，提醒中國遊客評估到美國的風險，中國外交部亦指美國執法機構多次騷擾去美國的中國公民，提醒他們和中資機構提高安全意識。

不單止旅遊和文化交流，想去美國讀書，中國教育部都發出留學預警，提醒留學生今年以來去美國的簽證受到很多留難，要大家做好風險評估。

中美貿易戰打得火熱，但美國駐廣州總領事館外來申請簽證的人，每天早上仍大排長龍，在烈日下排隊面試，人人都大汗淋漓，但這個只是他們要面對的第一個難關。

教育部週一發出留學預警，指近期內地民眾申請美國留學簽證愈來愈難，包括審查時間延長、有效期縮短，甚至拒簽率上升，今年第一季度更有13%的人被拒簽證，但他們都指自己不擔心。

但有專門搞赴美留學的機構表示，近期替學生申請簽證的確比過往困難，美中國際教育廣州分部總經理周盈指，一些敏感科目，例如生物工程和電子工程的學生，申請簽證的難度會比較大。

而美國方面亦由今年起要求所有人，在申請簽證的表格上填寫個人社交媒體的帳號，形勢愈來愈緊張，亦令家長愈來愈擔心。

但她強調教育部所說的13%拒簽率，只是公費留學的學生比例，私人留學的簽證通過率尚算正常，他們近期只有一個學生被拒絕簽證，和過去數年差不多。

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