【i-CABLE】

澳洲北部達爾文市周二發生槍擊案,至少4死兩傷。

持槍警員制服45歲疑犯,事發於達爾文市郊一間酒店。

澳洲傳媒引述目擊者稱,當地傍晚大約6時,一名手持霰彈槍的男子走進酒店向人開火,暫時未知開槍動機,當局相信與恐怖主義無關。

