東灣有暴力行為男子被警員擊斃 家人指有精神病

東灣Walnut Creek市週日發生涉及警員的槍擊事件,一名23歲男子被警員開槍擊中死亡,有認識死者的鄰居表示,其父母曾表示,他有精神問題,但不用害怕。

警方週日下午4點41分首先接到一名婆婆的報警電話,指她的孫兒到她在Sandra Court住所,並走入她的房間威脅她,報警電話接線生也聽到電話另外一頭有男子在大叫。

至4點47分,家中另外一名女士報警稱,她兒子有暴力行為,用一枝有尖頭的金屬棍威脅她,並已經打破一個玻璃窗,她向警方表示兒子有精神問題。

警方期間也接到鄰居報警指有騷擾事件,警員在4點52分到場,當時該名涉案男子正在Arlene Road行走,警員幾度命令他放下金屬棍,但男子拿著棍向警方衝去。

一名警員向他發射多枚非致命的”Bean Bag”子彈,但男子仍然向警員衝去,之後兩名警員用手槍開槍,男子隨後倒地,警員立即對其急救,但男子送院後證實傷重不治。

警局目前將5名涉案警員休帶薪行政假,並聯同Contra Costa縣地檢處一起調查事件,並會在稍後時間公佈警員隨身攝錄機的片段。

