東灣有暴力行為男子被警員擊斃 家人指有精神病

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東灣Walnut Creek市週日發生涉及警員的槍擊事件，一名23歲男子被警員開槍擊中死亡，有認識死者的鄰居表示，其父母曾表示，他有精神問題，但不用害怕。

警方週日下午4點41分首先接到一名婆婆的報警電話，指她的孫兒到她在Sandra Court住所，並走入她的房間威脅她，報警電話接線生也聽到電話另外一頭有男子在大叫。

至4點47分，家中另外一名女士報警稱，她兒子有暴力行為，用一枝有尖頭的金屬棍威脅她，並已經打破一個玻璃窗，她向警方表示兒子有精神問題。

警方期間也接到鄰居報警指有騷擾事件，警員在4點52分到場，當時該名涉案男子正在Arlene Road行走，警員幾度命令他放下金屬棍，但男子拿著棍向警方衝去。

一名警員向他發射多枚非致命的”Bean Bag”子彈，但男子仍然向警員衝去，之後兩名警員用手槍開槍，男子隨後倒地，警員立即對其急救，但男子送院後證實傷重不治。

警局目前將5名涉案警員休帶薪行政假，並聯同Contra Costa縣地檢處一起調查事件，並會在稍後時間公佈警員隨身攝錄機的片段。

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