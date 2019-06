特朗普展開英國國事訪問 英女王舉行歡迎儀式

【i-CABLE】

特朗普總統週一展開英國國事訪問行程,英女王伊利沙伯二世舉行歡迎儀式,並會設國宴招待特朗普。

特朗普和夫人梅拉尼婭抵達白金漢宮花園,獲王儲查理斯夫婦迎接,特朗普在查里斯陪同下,上前與英女王握手,二人互相微笑與問候,雙方一同檢閱由御林軍組成的儀仗隊,對出的綠園亦鳴放禮炮致意,期間特朗普罕有與士兵單獨談話,查理斯緊隨其後、未有參與對話。

這次歡迎儀式於白金漢宮舉行,有別於以往於皇家騎兵檢閱場,歡迎外國元首到訪,特朗普夫婦之後出席英女王的私人午宴及國宴。

這次是特朗普首次國事訪問當地,他去年曾以工作訪問規格訪英,當時亦有與英女王會面。

今次為期3天的訪問期間,特朗普週二會與首相文翠珊會談,預料談及華為和貿易問題,週三出席盟軍登陸諾曼第75週年紀念活動,由於白金漢宮有翻新工程,特朗普夫婦此行會入住美國駐英大使的官邸。

