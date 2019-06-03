特朗普展開英國國事訪問 英女王舉行歡迎儀式

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特朗普總統週一展開英國國事訪問行程，英女王伊利沙伯二世舉行歡迎儀式，並會設國宴招待特朗普。

特朗普和夫人梅拉尼婭抵達白金漢宮花園，獲王儲查理斯夫婦迎接，特朗普在查里斯陪同下，上前與英女王握手，二人互相微笑與問候，雙方一同檢閱由御林軍組成的儀仗隊，對出的綠園亦鳴放禮炮致意，期間特朗普罕有與士兵單獨談話，查理斯緊隨其後、未有參與對話。

這次歡迎儀式於白金漢宮舉行，有別於以往於皇家騎兵檢閱場，歡迎外國元首到訪，特朗普夫婦之後出席英女王的私人午宴及國宴。

這次是特朗普首次國事訪問當地，他去年曾以工作訪問規格訪英，當時亦有與英女王會面。

今次為期3天的訪問期間，特朗普週二會與首相文翠珊會談，預料談及華為和貿易問題，週三出席盟軍登陸諾曼第75週年紀念活動，由於白金漢宮有翻新工程，特朗普夫婦此行會入住美國駐英大使的官邸。

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