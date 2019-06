【i-CABLE】

敘利亞發生汽車炸彈爆炸,最少13人死亡,包括4名小孩,數十人受傷。

爆炸引發大火,民眾慌忙逃生。

爆炸在當地星期日晚發生,現場是敘利亞北部阿扎茲一間清真寺附近,當時不少教徒在清真寺吃完齋戒月結束後的第一頓晚餐正在離開。

阿扎茲位於敘利亞近土耳其邊境,目前由親土耳其的反政府部隊控制,暫時未有組織承認發動襲擊。

