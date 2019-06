【KTSF】

舊金山日本埠對出的Geary大道日前發生汽車撞倒行人事件,被撞倒的亞裔女長者傷重不治。

法醫官辦事處證實,死者是85歲舊金山居民Grace Jang。

警方資料顯示,上星期三清晨5點幾,Jang在Geary大道夾Laguna街被汽車撞倒,肇事司機留在現場,協助警方調查。

傷者送院後,延至上星期五清晨傷重死亡。

根據推廣行人安全的Vision Zero網站,Geary大道夾Laguna街是市內其中一個交通黑點,這次是舊金山今年第15宗致命的車禍,警方仍在調查車禍的原因。

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。