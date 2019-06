【KTSF】

舊金山一間消防局早前被人潛入盜竊,賊人偷走一個消防員章、名牌和一件制服上衣。

事發於5月24日約下午2時,地點在Buckingham Way 390號的第19分局。

賊人被指從前門一道沒有上鎖的門走進消防局,偷走物品後逃走,截至週一仍未落網。

