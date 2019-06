【KTSF】

剛過去的星期六晚上,舊金山灣景區發生汽車撞人後不顧而去的案件。

警方指出,當晚8點幾,一名13歲男童在Revere街1400號地段過馬路時,被一輛房車撞倒,肇事司機不顧而去。

市民如果有案件線索,請通知警方,匿名舉報熱線:(415) 575-4444。

