南灣化工廠發生兩起爆炸 無人受傷

【KTSF 蔡璐陽報導】

週六下午,南灣聖塔克拉拉縣的一個化工廠發生兩起爆炸,所幸消防人員及時趕到,撲滅了大火,沒有造成人員傷亡。

週六下午4點半左右,南灣聖塔克拉拉縣的Air Products化工廠發生兩起爆炸。

爆炸發生時,目擊者Marc Finnegan表示,從遠處聽到類似手榴彈爆炸的聲音,並看到火光籠罩在建築上空,有濃重的黑煙升起,他馬上用手機記錄下的當時的情景。

聖塔克拉拉縣消防局表示,第一次爆炸是發生在載有氫氣罐的卡車,加油之後發生漏油的狀況,工作人員嘗試關閉卡車的緊急油閥,但是有一部分閥門受損,無法關閉於是造成爆炸。

不過幸好在過程中,工作人員與卡車保持了安全距離,所以在爆炸發生後沒有人受傷。

由於氫氣在燃燒時肉眼無法看到,消防人員在撲滅大火之後,使用熱成像相機對附近進行了檢測,確認所有火焰被熄滅之後才撤離。

最終這場爆炸導致一些原料罐受損,並無人員傷亡,根據檢測爆炸沒有對空氣造成污染,出於安全考慮,當局還是向附近的一個動物收容所下達了轉移到庇護所的要求。

