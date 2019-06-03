南灣化工廠發生兩起爆炸 無人受傷

【KTSF 蔡璐陽報導】

週六下午，南灣聖塔克拉拉縣的一個化工廠發生兩起爆炸，所幸消防人員及時趕到，撲滅了大火，沒有造成人員傷亡。

週六下午4點半左右，南灣聖塔克拉拉縣的Air Products化工廠發生兩起爆炸。

爆炸發生時，目擊者Marc Finnegan表示，從遠處聽到類似手榴彈爆炸的聲音，並看到火光籠罩在建築上空，有濃重的黑煙升起，他馬上用手機記錄下的當時的情景。

聖塔克拉拉縣消防局表示，第一次爆炸是發生在載有氫氣罐的卡車，加油之後發生漏油的狀況，工作人員嘗試關閉卡車的緊急油閥，但是有一部分閥門受損，無法關閉於是造成爆炸。

不過幸好在過程中，工作人員與卡車保持了安全距離，所以在爆炸發生後沒有人受傷。

由於氫氣在燃燒時肉眼無法看到，消防人員在撲滅大火之後，使用熱成像相機對附近進行了檢測，確認所有火焰被熄滅之後才撤離。

最終這場爆炸導致一些原料罐受損，並無人員傷亡，根據檢測爆炸沒有對空氣造成污染，出於安全考慮，當局還是向附近的一個動物收容所下達了轉移到庇護所的要求。

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