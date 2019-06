合約談判無協議 東灣New Haven校區教師續罷工

【KTSF】

由於東灣Union City的New Haven聯合校區和教師工會在週日的談判沒有達成協議,工會教師週一繼續罷工。

談判週日早上10點開始,僅有教師工會領袖和校區談判小組在場,而上週五有協助談判的加州公共教育總監Tony Thurmond則沒有在場。

工會在週日提出加薪方案,兩年內加薪從原來的10%,下降至6%,並要求校區支付罷工期間的薪水。

而校區就提出,在即將到來的學年加薪2%,加上本學年一次性3%的花紅。

但校區發言人表示,無法支付罷工期間的薪水,因為罷工是沒有工作,也指教師的談判組無意結束罷工。

校區在聲明中指出,工會提出的方案違反加州談判法,而且會在未來3年花費校區超過1,800萬。

而下週是高中學生的期末考,有民眾擔心罷工會影響學生考試。

