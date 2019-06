舊金山華埠燭光晚會紀念六四民運30週年

【KTSF】

紀念六四民運30週年,灣區民運人士週六在舊金山華埠舉辦研討會及燭光晚會,與會人士表示,中共當局持續隱瞞真相,他們就要把真相說出來。

週六傍晚7點,灣區民運人士在華埠花園角廣場的自由女神像前舉辦六四燭光晚會,紀念六四死難者,現場還有圖片展,向公眾展示當年的血腥畫面。

從1994年自由女神像完成後,每年六四週年前夕,都會在這裡悼念六四死難者,曾經擔任中國解放軍報記者的江林,才剛從中國來到美國,首次參加六四紀念活動。

江琳說:”我心裡的感受就是,我覺得太好了,我覺得對國內的人民,這些被共產黨壓迫的人來說,是個鼓舞。”

江林因為在中國說出親眼看到解放軍六四屠殺真像遭人舉報而被捕。

江林說:”我覺得就是應該把真相講出來,因為30年,我們等了30年,我們想要他們講真相,但是我們沒等來這一天,既然我們等不出來這一天,就我們自己把真相說出來。”

另外,在燭光晚會之前,下午在華埠國父紀念館也舉辦了一場八九民運30年研討會。

今年研討會,除了有當時參加學運的親歷者分享經歷和故事,還有民運第二代也出席。

當年擔任青島學聯主席楊海,被反革命宣傳煽動罪判刑入獄,女兒楊倩怡說:”至今他依然堅守在中國大陸,從未放棄對中國自由民主事業的追求,此時此刻我的父親被當局帶走,不知被軟禁在哪裡,在這裡我想對他說:爸爸,我和媽媽愛你

希望你能盡快平安回家。”

研討會也討論對未來中國民主路徑的展望與期許,與會人士一致認為,唯有結束一黨專制,中國才有自由民主的一天。

