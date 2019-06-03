桑德斯妻子訪舊金山華埠了解散房租戶生活狀況（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

民主黨總統參選人桑德斯，他的妻子Jane Sanders週五晚在舊金山華埠和散房租戶舉行圓桌會議，了解這裡的住屋情況。

Jane Sanders在新亞洲餐館，在華協中心和社區住客聯會的代表陪同下，向華埠年長租戶了解這裡的住屋情況。

一些居民因為昂貴的租金放棄在美國居住，和一些家庭在狹小的散房生活，都令她感到驚訝。

Jane Sanders說：”我們的長者，不單只是在華埠，而是全國的長者，他們是弱勢社群，他們幫助建立這個城市、這個國家，我們需要尊敬他們，不單只是在言語上，而是在行動上。”

Jane Sanders表示，聽到這些長者的故事感到心酸，但也了解到需要做的是什麼樣的事情。

Jane Sanders補充，桑德斯在擔任佛蒙特州Burlington市長的時候，就鼓吹在每個住屋發展項目中，有至少20%的單位是可負擔房屋，而市府也可以協助設立信托基金，來協助合作社以低價購買物業，或協助非牟利機構購買物業，成為可以保持低廉租金的房東．

Jane Sanders也強調，桑德斯的預算計劃，也會重新分配哪些應該是國家的優先處理項目。

Jane Sanders說：”我們的預算被企業遊說人和軍事機構等影響，我們的經費很多地方是可以削減的，然後用在例如住屋、教育和健保的重點項目。”

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