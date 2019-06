桑德斯妻子訪舊金山華埠了解散房租戶生活狀況（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

民主黨總統參選人桑德斯,他的妻子Jane Sanders週五晚在舊金山華埠和散房租戶舉行圓桌會議,了解這裡的住屋情況。

Jane Sanders在新亞洲餐館,在華協中心和社區住客聯會的代表陪同下,向華埠年長租戶了解這裡的住屋情況。

一些居民因為昂貴的租金放棄在美國居住,和一些家庭在狹小的散房生活,都令她感到驚訝。

Jane Sanders說:”我們的長者,不單只是在華埠,而是全國的長者,他們是弱勢社群,他們幫助建立這個城市、這個國家,我們需要尊敬他們,不單只是在言語上,而是在行動上。”

Jane Sanders表示,聽到這些長者的故事感到心酸,但也了解到需要做的是什麼樣的事情。

Jane Sanders補充,桑德斯在擔任佛蒙特州Burlington市長的時候,就鼓吹在每個住屋發展項目中,有至少20%的單位是可負擔房屋,而市府也可以協助設立信托基金,來協助合作社以低價購買物業,或協助非牟利機構購買物業,成為可以保持低廉租金的房東.

Jane Sanders也強調,桑德斯的預算計劃,也會重新分配哪些應該是國家的優先處理項目。

Jane Sanders說:”我們的預算被企業遊說人和軍事機構等影響,我們的經費很多地方是可以削減的,然後用在例如住屋、教育和健保的重點項目。”

(Copyright 2019 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。