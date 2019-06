【KTSF】

聯邦司法部據報將會對Google展開反壟斷調查。

《華爾街日報》引述消息指,司法部的反壟斷部門,數星期前展開調查的前期工作,據報調查範圍包括Google的搜尋系統、手機操作系統和應用程式等其他業務有否損害競爭對手,司法部和Google暫時未有回應。

聯邦貿易委員會在2013年亦曾經對Google展開反壟斷調查,但當年未有採取任何行動。

歐盟曾在今年3月以網上廣告合約不公為由,向Google罰款逾14億歐元,相當於17億美元。

該次是歐盟第三次向Google罰款,去年7月,歐盟指Google以在手機巿場的優勢排擠其他對手,罰款破紀錄的43億歐元。

