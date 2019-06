【i-CABLE】

流亡海外的中國八九學運領袖封從德由日本飛抵香港後被拒入境,原機遣返,他指事件反映”一國兩制”騙人,香港入境處指不評論個別個案。

封從德週日下午約1時由東京羽田機場飛抵香港,過關時被入境處人員帶走問話。他指之後被搜身及檢查隨身行李,再獲通知要將他原機遣返日本。

封從德指今次來港是希望出席六四晚會,入境處拒絕他入境,反映”一國兩制”騙人,香港沒有司法獨立,聽命於中共,他相信如果《逃犯條例》修訂通過,自己會被引渡到內地。

入境處說不評論個別個案,在處理每宗入境個案時,會依據法律和既定入境政策作決定。

