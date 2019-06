【KTSF】

有報告指出,全美今年春季學期的大學和大專院校的學生,錄取人數減少了30萬人,比去年同期下跌1.7%。

根據報告,入讀4年制私立大學的學生下跌20%,社區學院學生跌3.4%,至於4年制公立大學學生微跌1%。

在加州,大學和大專院校學生錄取人數減少了44,000幾人,比去年同期跌1.9%,跌幅最勁是新罕布什爾州,學生人數下跌近一成。

有分析指出,學生人數下跌趨勢,可能是由於過去十幾年全國生育率持續下跌。

