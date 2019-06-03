英研究指多飲咖啡對健康沒壞影響

【KTSF 江良慧報導】

一個人每天到底可以飲幾多杯咖啡，才不會對健康造成壞影響？英國一項最新研究就指出，想飲幾多都可以，甚至一天飲多達25杯。

醫學界對飲咖啡可以飲多少，一直都沒有定論。

之前有研究指，多飲咖啡有害心臟，因為相信咖啡會導致血管硬化，對心臟構成壓力，令心臟病和中風風險增加。

不過，英國倫敦Queen Mary大學英國心臟協會一項最新研究，就得出相反研究結果，發現每天飲咖啡5杯或以上，和每天飲不夠一杯咖啡，對血管造成的影響沒有分別。

參與研究的8,000多人被分成三組，第一組每天飲少於一杯，第二組飲一至三杯之間，第三組飲三杯以上，有人甚至飲多達25杯。

參加者之後進行磁力共振、心臟掃描和紅外線脈衝波測試，考慮到他們年齡、體重和是否吸煙等因素後，結果顯示，他們的心臟健康沒有分別。

那麼到底咖啡對人體是否有好處，其實這個研究也沒有定論，不過對咖啡愛好者來說就是好消息。

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