英研究指多飲咖啡對健康沒壞影響

【KTSF 江良慧報導】

一個人每天到底可以飲幾多杯咖啡,才不會對健康造成壞影響?英國一項最新研究就指出,想飲幾多都可以,甚至一天飲多達25杯。

醫學界對飲咖啡可以飲多少,一直都沒有定論。

之前有研究指,多飲咖啡有害心臟,因為相信咖啡會導致血管硬化,對心臟構成壓力,令心臟病和中風風險增加。

不過,英國倫敦Queen Mary大學英國心臟協會一項最新研究,就得出相反研究結果,發現每天飲咖啡5杯或以上,和每天飲不夠一杯咖啡,對血管造成的影響沒有分別。

參與研究的8,000多人被分成三組,第一組每天飲少於一杯,第二組飲一至三杯之間,第三組飲三杯以上,有人甚至飲多達25杯。

參加者之後進行磁力共振、心臟掃描和紅外線脈衝波測試,考慮到他們年齡、體重和是否吸煙等因素後,結果顯示,他們的心臟健康沒有分別。

那麼到底咖啡對人體是否有好處,其實這個研究也沒有定論,不過對咖啡愛好者來說就是好消息。

