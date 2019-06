中國國務院發表白皮書 斥美國在貿易談判多次出爾反爾

【i-CABLE】

中國國務院發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書,指美國在過去一年多,談判過程多次出爾反爾,得寸進尺,磋商進程嚴重受挫,責任完全在美方,中方重申在重大原則問題決不讓步,強調合作是唯一正確選擇。

中美經貿磋商去年2月初啟動,中國副總理劉鶴與美方高層官員多次率團互訪,白皮書形容中方展示極大誠意,積極努力與美方舉行數輪高級別磋商。

但磋商開始約一個月,白宮提出對華”三零一調查”報告,指責中國盜取知識產權及強制技術轉移,宣佈對500億美元中國貨加徵兩成半關稅,白皮書批評此為美方第一次出爾反爾,但為了兩國關係大局著想,中方決定再派工作團隊與美方磋商。

不久後中美發表聯合聲明,雙方同意不打貿易戰,繼續保持高層溝通,美國其後宣佈暫停推進對華加徵關稅計劃,但發表聲明僅10天後,白宮改變主意,決定繼續向中國貨加徵關稅,白皮書批評美方推翻磋商共識,第二次出爾反爾。

到去年12月,美國總統特朗普與中國國家主席習近平,在阿根廷二十國集團峰會期間會面,同意停止互相加徵新的關稅90天,期間展開磋商,目標取消所有額外加徵的關稅。

白皮書稱經過多番磋商,兩國已就大部份問題達成共識,但中美在最近一次談判沒有進展。

白皮書斥責美國第三次出爾反爾,採取霸淩主義和極度施壓手段,包括在談判前向2千億美元中國貨加徵關稅,並堅持在貿易協議中,強制寫入涉及中國主權事務的要求,令中美經貿磋商嚴重受挫。

白皮書統計去年7月起,美國分三次對500億美元中國商品加徵兩成半關稅,對2千億美元中國商品的關稅調高至兩成半,中方就累計對1,100億美元美國商品加徵關稅。

國新辦強調,這段時間以來中美經貿磋商受到國際社會高度關注,有必要全面介紹磋商情況,闡明中國政府立場,現在時機很合適,是十分必要和重要。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。