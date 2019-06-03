中國國務院發表白皮書 斥美國在貿易談判多次出爾反爾

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中國國務院發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，指美國在過去一年多，談判過程多次出爾反爾，得寸進尺，磋商進程嚴重受挫，責任完全在美方，中方重申在重大原則問題決不讓步，強調合作是唯一正確選擇。

中美經貿磋商去年2月初啟動，中國副總理劉鶴與美方高層官員多次率團互訪，白皮書形容中方展示極大誠意，積極努力與美方舉行數輪高級別磋商。

但磋商開始約一個月，白宮提出對華”三零一調查”報告，指責中國盜取知識產權及強制技術轉移，宣佈對500億美元中國貨加徵兩成半關稅，白皮書批評此為美方第一次出爾反爾，但為了兩國關係大局著想，中方決定再派工作團隊與美方磋商。

不久後中美發表聯合聲明，雙方同意不打貿易戰，繼續保持高層溝通，美國其後宣佈暫停推進對華加徵關稅計劃，但發表聲明僅10天後，白宮改變主意，決定繼續向中國貨加徵關稅，白皮書批評美方推翻磋商共識，第二次出爾反爾。

到去年12月，美國總統特朗普與中國國家主席習近平，在阿根廷二十國集團峰會期間會面，同意停止互相加徵新的關稅90天，期間展開磋商，目標取消所有額外加徵的關稅。

白皮書稱經過多番磋商，兩國已就大部份問題達成共識，但中美在最近一次談判沒有進展。

白皮書斥責美國第三次出爾反爾，採取霸淩主義和極度施壓手段，包括在談判前向2千億美元中國貨加徵關稅，並堅持在貿易協議中，強制寫入涉及中國主權事務的要求，令中美經貿磋商嚴重受挫。

白皮書統計去年7月起，美國分三次對500億美元中國商品加徵兩成半關稅，對2千億美元中國商品的關稅調高至兩成半，中方就累計對1,100億美元美國商品加徵關稅。

國新辦強調，這段時間以來中美經貿磋商受到國際社會高度關注，有必要全面介紹磋商情況，闡明中國政府立場，現在時機很合適，是十分必要和重要。

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