【i-CABLE】

中國國家教育部發出留學預警,教育部指過去一段時間,中方部份赴美留學人員的簽證申請,出現審查周期延長、有效期縮短,以及拒簽率上升等情況,影響赴美學習或順利完成學業,提醒學生與學者事前加強風險評估,做好相應準備。

教育部指儘管中美經貿摩擦持續,中國學生赴美留學,保持平穩趨勢,美國院校對中國留學生態度亦是歡迎的。

(Copyright 2019 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。