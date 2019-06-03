波音737客機再有生產問題 機翼製造不良須更換

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波音逾300架737 MAX及737 NG客機的機翼，可能有零件在生產過程出問題，美國聯邦航空局要求波音檢查，並更換相關零件。

波音上週五與飛機零件供應商開會時，發現全球停飛的737 MAX客機，以及型號較舊的737 NG客機，部份前緣縫翼導軌有問題，據報是未經”熱處理”，可能導致安全隱患。

前緣縫翼安裝在機翼前端，打開時令機翼出現縫隙，讓氣流通過，作用是提高飛機的失速臨界迎角，通常是起飛及降落時使用，讓機頭不會拉得過高而失速。

美國聯邦航空局的聲明指，相關前緣縫翼的導軌或未達法例要求的強度及耐用標準，令導軌提早損毀或出現裂縫，調查後發現，最多148件零件受影響，涉及179架737 MAX客機，以及133架737 NG客機。當局指即使前緣縫翼導軌完全失靈，都不會令客機失事，但可能令客機飛行期間出現問題。

當局將要求航空公司未來十日內檢查客機及更換有問題部份，期間客機毋須停飛，波音確認41架客機很可能有有問題零件。

在香港，民航處自3月起暫時禁止所有波音737 MAX客機進出或飛越香港，目前亦沒有任何波音737飛機，包括737 MAX客機在香港註冊。

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