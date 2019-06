波音737客機再有生產問題 機翼製造不良須更換

【i-CABLE】

波音逾300架737 MAX及737 NG客機的機翼,可能有零件在生產過程出問題,美國聯邦航空局要求波音檢查,並更換相關零件。

波音上週五與飛機零件供應商開會時,發現全球停飛的737 MAX客機,以及型號較舊的737 NG客機,部份前緣縫翼導軌有問題,據報是未經”熱處理”,可能導致安全隱患。

前緣縫翼安裝在機翼前端,打開時令機翼出現縫隙,讓氣流通過,作用是提高飛機的失速臨界迎角,通常是起飛及降落時使用,讓機頭不會拉得過高而失速。

美國聯邦航空局的聲明指,相關前緣縫翼的導軌或未達法例要求的強度及耐用標準,令導軌提早損毀或出現裂縫,調查後發現,最多148件零件受影響,涉及179架737 MAX客機,以及133架737 NG客機。當局指即使前緣縫翼導軌完全失靈,都不會令客機失事,但可能令客機飛行期間出現問題。

當局將要求航空公司未來十日內檢查客機及更換有問題部份,期間客機毋須停飛,波音確認41架客機很可能有有問題零件。

在香港,民航處自3月起暫時禁止所有波音737 MAX客機進出或飛越香港,目前亦沒有任何波音737飛機,包括737 MAX客機在香港註冊。

