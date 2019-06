【KTSF】

東灣柏克萊市中心附近週五晚發生汽車相撞,致1死4傷。

警方表示,事發在週五晚將近午夜,一輛涉嫌超速行駛的Tesla車,在Haste街2200號路段,撞上一輛Ford Fiesta房車,以及一輛Dodge的小型pickup貨車。

被撞的Ford車之後起火,車內4人被困在兩輛停泊在路邊汽車之間,4人之後被救出送院,其中一名36歲女人Luvette Monarque送院後不治,另外有一人情況危殆。

至於肇事的Tesla車裡面5個人,當中有一人受傷送院,22歲肇事男司機有留在現場配合調查。

警方表示,事件並非服藥或酒後駕駛,懷疑是超速。

