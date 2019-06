【KTSF】

全球航空業今年受高油價及波音737 Max機型遭禁飛等因素影響,預計獲利將是自2014年以來新低。

國際航空運輸協會週日公布的一份報告顯示,全球航空業今年獲利預計將達280億美元,比去年12月發布的數字少了21%,也是自2014年以來最低的一年。

影響今年航空業獲利的因素,包括高漲的燃油價格、國際間的貿易戰,以及波音737 Max客機因空難事件遭禁飛等。

報告指由於美國、伊朗及委內瑞拉之間的局勢緊張,油價在過去幾個月不斷攀升,比兩年前漲了27.5%,而油價佔航空公司營運成本的4分之1。

