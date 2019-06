影評：再來一部亞裔面孔帶領的愛情喜劇《Always Be My Maybe》

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

童年死黨一度翻臉,多年重逢後,會否點燃愛火?

童年死黨Marcus 和Sasha,高中畢業後分道揚鑣。女生在洛杉磯成爲名廚,而留在舊金山的男生,則滿足於在父親的公司工作,閒暇時候和樂隊在小酒吧表演。Sasha 和多年的男友分手,也恰好需要回到舊金山開新餐館。Sasha 和Marcus 兩人多年後重逢,愛火重燃但也閙出笑料。

這是一部好萊塢愛情喜劇,愛的路上也崎嶇不平。Marcus 身邊出現了新浪潮女友,Sasha 更是遇上著名演員Keanu Reeves。還將出現種種的變數,最終才讓兩人結合。Sasha 學會在生活中放鬆自己,Marcus 則對本身的愛好更加認真看待。

影片劇本也正出自兩名主角Randall Park 和舊金山長大的Ali Wong。看得出兩人十多年來的合作默契,他們人物周圍的配角也同樣突出、搶戲,並帶有特別強的喜劇節奏。這是繼《Crazy Rich Asians》之後的另一部以亞裔演員主演的愛情喜劇。雖然比不上前者的華麗,但在劇情的真誠並不遜色,幾場戲特別感人。

至於電影人希望觀衆能夠得到怎樣的感覺,導演Nahnatchka Khan 希望給大家快樂,並最終為劇中人物歡呼。Ali Wong 希望留給大家的是一種喜悅的感覺,而Randall Park 則打趣說希望大家會認同他的性感。

目前的電影市場中,以高成本好萊塢電影壓倒群雄,而小品愛情電影不被看好。在瀕臨絕種的情況下,卻被如Netlfix 的串流平台給予重生的機會。畢竟這類影片成本比較低,需要取得的票房回報也相對降低,卻也是原創内容萌芽的良好環境。

《Always Be My Maybe》感覺清爽、韻味不凡。滿分五分中得四分,值得強力推薦。

電影網頁:https://www.netflix.com/title/80202874

