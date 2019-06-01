舊金山週末舉行澳門美食車體驗活動（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

澳門旅遊局這個週末將有一個澳門美食車體驗活動，讓大家免費品嚐澳門街頭小吃以及澳葡菜，體驗澳門文化，參與者更有機會抽到免費機票及酒店住宿。

印有”Travel to Macao China”字樣的美食車，吸引民眾大排長龍，品嚐澳門街頭小吃，包括豬扒包、葡式蛋撻、木康布丁以及炸馬介休球。

澳門旅遊局市場銷售部總監陳麗政說：”我們希望透過澳門特色的街頭小吃，讓舊金山的民眾知道，除了大三巴、除了這些聯合國教科文的世界遺產地點之外，我們也是一個美食之都，我們的美食都很好吃，希望從而他們都想去澳門自己去試一下。”

2017年，澳門正式被聯合國教科文組織創意城市網絡（UCCN）選為創意城市美食之都，意味著歷經400多年演變成為經典的澳門美食，獲得了全球肯定。

在此之前，澳門美食車體驗分別在紐約和洛杉磯舉辦過，受到熱烈歡迎，澳門旅遊局這次來舊金山舉辦，與以往不同的是甚麼呢？

陳麗政說：”今年就會見到我們的美食車是會亮燈的，因為今年我們希望宣傳一下，12月會有的’光影節’，每年都會有的，而且未來5天你也會見到我們的吉祥物’麥麥’，它的設計就好像一個燈塔，因為澳門其中一個地標是燈塔，以前葡萄牙人來澳門的時候，就看著這個燈塔，指引他們方向來澳門，所以我們這個吉祥物’麥麥’，是非常有意義的。”

這輛澳門美食車將從5月30號到6月3號在舊金山不同的社區出現，讓大家有機會品嚐到澳門美食。

澳門美食車體驗活動完全免費，參與的民眾在現場還可以領取介紹澳門旅遊的小冊子，另外更有機會參加抽獎，獎品是兩張免費去澳門的機票，以及6晚酒店住宿。

有興趣的民眾，可以上網查看美食車地點，網址：http://visitmacaochina.com

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