舊金山週末舉行澳門美食車體驗活動（視頻）

澳門旅遊局這個週末將有一個澳門美食車體驗活動,讓大家免費品嚐澳門街頭小吃以及澳葡菜,體驗澳門文化,參與者更有機會抽到免費機票及酒店住宿。

印有”Travel to Macao China”字樣的美食車,吸引民眾大排長龍,品嚐澳門街頭小吃,包括豬扒包、葡式蛋撻、木康布丁以及炸馬介休球。

澳門旅遊局市場銷售部總監陳麗政說:”我們希望透過澳門特色的街頭小吃,讓舊金山的民眾知道,除了大三巴、除了這些聯合國教科文的世界遺產地點之外,我們也是一個美食之都,我們的美食都很好吃,希望從而他們都想去澳門自己去試一下。”

2017年,澳門正式被聯合國教科文組織創意城市網絡(UCCN)選為創意城市美食之都,意味著歷經400多年演變成為經典的澳門美食,獲得了全球肯定。

在此之前,澳門美食車體驗分別在紐約和洛杉磯舉辦過,受到熱烈歡迎,澳門旅遊局這次來舊金山舉辦,與以往不同的是甚麼呢?

陳麗政說:”今年就會見到我們的美食車是會亮燈的,因為今年我們希望宣傳一下,12月會有的’光影節’,每年都會有的,而且未來5天你也會見到我們的吉祥物’麥麥’,它的設計就好像一個燈塔,因為澳門其中一個地標是燈塔,以前葡萄牙人來澳門的時候,就看著這個燈塔,指引他們方向來澳門,所以我們這個吉祥物’麥麥’,是非常有意義的。”

這輛澳門美食車將從5月30號到6月3號在舊金山不同的社區出現,讓大家有機會品嚐到澳門美食。

澳門美食車體驗活動完全免費,參與的民眾在現場還可以領取介紹澳門旅遊的小冊子,另外更有機會參加抽獎,獎品是兩張免費去澳門的機票,以及6晚酒店住宿。

有興趣的民眾,可以上網查看美食車地點,網址:http://visitmacaochina.com

